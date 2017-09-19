«Пришел поздравить учителя с цветами»: в школе Екатеринбурга умер выпускник

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017
Сегодня, 20 сентября, в 132-й школе на Химмаше умер выпускник, который пришел навестить свою учительницу.
– Очень хороший парень был, хорошо учился, – рассказала НАШЕЙ директор учебного заведения Людмила Шевелева.
20-летний Семен (имя изменено. – Прим. ред.) окончил школу в 2015 году. Молодой человек учился в Академии Госслужбы.
– Такая трагедия. Никто не ожидал. Мы все в шоке от случившегося. Он пришел с цветами поздравить учительницу истории, которая помогла успешно поступить в Академию Госслужбы на бюджет.
Как нам удалось выяснить, у молодого человека был порок сердца. Год назад от схожего диагноза у Семена умерла мать.
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области информацию о смерти молодого человека подтвердили, добавив, что сейчас по данному факту проводится проверка.
– По предварительной информации, признаков криминальной смерти нет, – рассказал НАШЕЙ официальный представитель Следственного управления по Свердловской области Александр Шульга.