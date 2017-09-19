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«Пришел поздравить учителя с цветами»: в школе Екатеринбурга умер выпускник

"Пришел поздравить учителя с цветами": в школе Екатеринбурга умер выпускник
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Год назад молодой человек лишился матери.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

Сегодня, 20 сентября, в 132-й школе на Химмаше умер выпускник, который пришел навестить свою учительницу.

– Очень хороший парень был, хорошо учился, – рассказала НАШЕЙ директор учебного заведения Людмила Шевелева.

20-летний Семен (имя изменено. – Прим. ред.) окончил школу в 2015 году. Молодой человек учился в Академии Госслужбы.

– Такая трагедия. Никто не ожидал. Мы все в шоке от случившегося. Он пришел с цветами поздравить учительницу истории, которая помогла успешно поступить в Академию Госслужбы на бюджет.

Как нам удалось выяснить, у молодого человека был порок сердца. Год назад от схожего диагноза у Семена умерла мать.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области информацию о смерти молодого человека подтвердили, добавив, что  сейчас по данному факту проводится проверка.

– По предварительной информации, признаков криминальной смерти нет, – рассказал НАШЕЙ официальный представитель Следственного управления по Свердловской области Александр Шульга.

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Стоянов, 20.09.2017, 14:53
Тэги: Происшествия, Смерть
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