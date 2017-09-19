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Ремонт Мамина-Сибиряка закончат раньше срока

Ремонт Мамина-Сибиряка закончат раньше срока
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Работы проводились в три этапа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

Ремонт дороги на Мамина-Сибиряка должны закончить к 7 октября. Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, энергетики приняли решение провести реконструкцию сетей на данном участке в три этапа.
 
Работы начались от проспекта Ленина до улицы Первомайской, во время второго этапа от Первомайской до Шарташской. На третьем этапе ремонт будет вестись на Первомайской, начиная от дома на Мамина-Сибиряка, 28. 
 
Ремонтные работы на улице Мамина-Сибиряка проводят специалисты строительной компании "Строй-Проект". 
  • Из-за ремонта сетей администрация раньше планировала перекрыть улицу Народного Фронта в районе дома №83 с 19 по 22 сентября, а также возле дома №53 на той же улице с 26 по 29 сентября.
  • Работы на Мамина-Сибиряка начались 17 июля. По плану, их должны завершить к 10 октября.
  • Отметим, что с 1 сентября в часы пик в Екатеринбурге ежедневно наблюдаются 8–9-балльные заторы. Начало нового учебного и рабочего года совпало с незаконченными ремонтами дорожной сети и городских теплосетей на многочисленных участках дорог. 

 

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Марина Подкорытова, 20.09.2017, 19:15
Тэги: Дороги, Авто, Жизнь в городе
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