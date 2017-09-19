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«Каменные плиты буквально падают на пешеходов»: урбанисты потребовали закрыть подземный переход на Сибирском тракте

"Каменные плиты буквально падают на пешеходов": урбанисты потребовали закрыть подземный переход на Сибирском тракте
16+
Фото: "Удобный город"/ВКонтакте
На его месте в "Удобном городе" хотят видеть "зебру" со светофором.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

Подземный переход на Сибирском тракте возле ДК "Гагарин" в Екатеринбурге необходимо закрыть и вместо него сделать "зебру" со светофором на поверхности. С таким предложением выступили урбанисты из "Удобного города".

Пост с видеороликом, в котором активисты объясняют свою позицию, опубликован в их группе "ВКонтакте". Подземный переход, по мнению урбанистов, опасен для здоровья и жизни людей.

– Каменные плиты буквально обваливаются на головы пешеходов, – утверждают в "Удобном городе. – Также в переходе нет освещения, что повышает риск нападения преступников. К тому же подземный переход удлиняет и усложняет путь пешеходов, загоняя их под землю. Многие люди стремятся сократить этот путь и перебегают дорогу, что приводит к частным ДТП. Только за последний год здесь пострадало двое, и погиб один пешеход.

Урбанисты уже указывали администрации Екатеринбурга на этот подземный переход, но там им помочь не смогли:

– Проблема в том, что подземный переход находится на балансе у ОАО «Пневмостроймашина». На все запросы мэрии о необходимости ремонта частное предприятие отвечает молчанием. Чиновники не смогли даже оштрафовать завод.

В "Удобном городе" считают, что на этом месте вместо подземного перехода должен быть наземный со светофором. Урбанисты подготовили соответствующие рендеры.

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Игорь Труш, 20.09.2017, 18:30
Тэги: Общественный транспорт, Дороги
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