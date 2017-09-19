В Екатеринбурге предложили воссоздать дом Ипатьева, где была расстреляна царская семья

Особняк был снесен в 1977 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

Начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин предложил воссоздать дом Ипатева. По его словам он может стать памятником подвига царской семьи.

– Пусть это будет новодел, пусть это будет не на подлинном фундаменте, но пусть он будет, - сказал руководитель областного архива. Я хочу сказать большое спасибо тем нашим архитекторам и просто неравнодушным людям, которые, узнав, что будет это совершено (снос здания – прим. ред.), пришли и сняли размеры, сделали фотографии этого дома, то есть они сохранили его документально. Он сохранен в архиве. И я думаю, что нам удастся вместе его воссоздать. Это будет точная копия того, что было – приводит слова Александра Капустина городская епархия.