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В Екатеринбурге Роспотребнадзор закрыл магазин, в котором торговали этиловым спиртом

В Екатеринбурге Роспотребнадзор закрыл магазин, в котором торговали этиловым спиртом
16+
Фото: alcogolizm.com
Хозяйку торговой точки оштрафовали и лишили права заниматься предпринимательством.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

В Екатеринбурге после проверки Роспотребнадзора закрыли торговый павильон на Бульваре Культуры. В магазине, принадлежавшем предпринимательнице, торговали этиловым спиртом и спиртосодержащими жидкостями, на которые не было документов. 
 
Во время проверок струдники Роспоребнадзора дважды выявляли незаконную продажу спирта, алкогольной и спиртосодержащей жидкости без сопроводительных документов, которые подтвердили бы легальность производства и оборота в павильоне индивидуального предпринимателя Надежды Королевой, сообщили в пресс-службе ведомства. 
 
За нарушение на предпринимательницу составили административные протоколы. Суд признал продажу продукции незаконной и назначил Королевой штраф три тысячи рублей с уничтожением нелегальных товаров. 
  • Так как бизнеследи нарушала закон не раз, Роспотребнадзор обратился в суд с иском о прекращении работы павильона. Суд иск удовлетворил полностью. 
  • Копию судебного решения направили в Инспекцию для государственной регистрации прекращения деятельности индивидуального предпринимателя Надежды Королевой в принудительном порядке.

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Маша Шмурыгина, 20.09.2017, 08:54
Тэги: Суд
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