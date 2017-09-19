В Екатеринбурге Роспотребнадзор закрыл магазин, в котором торговали этиловым спиртом

Хозяйку торговой точки оштрафовали и лишили права заниматься предпринимательством.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

В Екатеринбурге после проверки Роспотребнадзора закрыли торговый павильон на Бульваре Культуры. В магазине, принадлежавшем предпринимательнице, торговали этиловым спиртом и спиртосодержащими жидкостями, на которые не было документов.

Во время проверок струдники Роспоребнадзора дважды выявляли незаконную продажу спирта, алкогольной и спиртосодержащей жидкости без сопроводительных документов, которые подтвердили бы легальность производства и оборота в павильоне индивидуального предпринимателя Надежды Королевой, сообщили в пресс-службе ведомства.

За нарушение на предпринимательницу составили административные протоколы. Суд признал продажу продукции незаконной и назначил Королевой штраф три тысячи рублей с уничтожением нелегальных товаров.

Так как бизнеследи нарушала закон не раз, Роспотребнадзор обратился в суд с иском о прекращении работы павильона. Суд иск удовлетворил полностью.

Копию судебного решения направили в Инспекцию для государственной регистрации прекращения деятельности индивидуального предпринимателя Надежды Королевой в принудительном порядке.

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