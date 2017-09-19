В Карпинске будут судить поваров, из-за которых сальмонеллезом заболели 32 воспитанника детдома

Обвиняемые пренебрегли санитарными нормами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

По данным следствия, в марте прошлого года женщины, работая поварами в детском доме Карпинска, небрежно отнеслись к выполнению своих служебных обязанностей. В нарушение санитарных норм они выполняли одновременную работу на разных процессах при готовке блюд: работали как с продовольственным сырьем, так и с готовой продукцией, сообщили в областной прокуратуре.

В итоге острым сальмонеллезом заболели 32 воспитанника интерната и один сотрудник. В отношении поваров возбудили уголовное дело по статье "Нарушение санитарно – эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей". Обвиняемые признали свою вину и попросили рассматривать дело в особом порядке.

Уголовное дело направлено в суд, заседание состоится в конце сентября.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!