В Карпинске будут судить поваров, из-за которых сальмонеллезом заболели 32 воспитанника детдома

Обвиняемые пренебрегли санитарными нормами.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017
В Карпинске перед судом предстанут два повара детского дома-интерната, из-за которых сальмонеллезом заболели 32 ребенка и один сотрудник учреждения.
По данным следствия, в марте прошлого года женщины, работая поварами в детском доме Карпинска, небрежно отнеслись к выполнению своих служебных обязанностей. В нарушение санитарных норм они выполняли одновременную работу на разных процессах при готовке блюд: работали как с продовольственным сырьем, так и с готовой продукцией, сообщили в областной прокуратуре.
В итоге острым сальмонеллезом заболели 32 воспитанника интерната и один сотрудник. В отношении поваров возбудили уголовное дело по статье "Нарушение санитарно – эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей". Обвиняемые признали свою вину и попросили рассматривать дело в особом порядке.
- Уголовное дело направлено в суд, заседание состоится в конце сентября.
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