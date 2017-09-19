В Нижнем Тагиле дети разбили надгробия на кладбище во время игры

Подростки просто баловались.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

В Нижнем Тагиле в ночь на 17 сентября несколько подростков сломали надгробия у 11 могил, их родителей привлекли к ответственности, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Сообщение о вандализме поступило в ОВД Нижнего Тагила от сотрудников кладбища в селе Лая. Когда патрульные приехали на место, они увидели подростков, которые пытались убежать. Одного из мальчиков в возрасте 11 лет тут же удалось задержать. Он рассказал, что 11 памятников вместе с друзьями разгромил ради баловства.