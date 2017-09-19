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В Сеть выложили имена и фото 60 участников митинга Навального в Екатеринбурге
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В Сеть выложили имена и фото 60 участников митинга Навального в Екатеринбурге

В Сеть выложили имена и фото 60 участников митинга Навального в Екатеринбурге
16+
Фото: Игорь Труш / "Наша Газета"
Это коснулось и тех, кто пришел на встречу с оппозиционеров в Омске.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

Сайт "Je suis maidan", который основывается на распознавании лиц участников митингов, опубликовал имена и ссылки на страницы в "ВКонтакте" 60 участников митинга Алексея Навального в Екатеринбурге.

– Мы провели большой объем работы, перелопатили множество источников, разобрали гигабайты фотоархивов, использовали разные системы распознавания лиц. И вот результат! Ниже – лица участников оппозиционных митингов. Лица – и аккаунты в соцсетях, найденные при помощи технологии FindFace и нашей кропотливой работе, – говорят авторы проекта.

Ранее на сайте выкладывались ссылки на страницы в социальных сетях участников митингов в Москве и регионах, а на этой неделе это коснулось тех, кто пришел на встречу с оппозиционером в Екатеринбурге и Омске.

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Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 20.09.2017, 07:57
Тэги: Новости дня, Политика, Новости
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