В Свердловской области молодые люди пытались продать гранаты, похищенные из воинской части

Торговцев задержали сотрудники ФСБ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

Сотрудники областного управления ФСБ задержали двух молодых мужчин, которые пытались продать гранаты и запалы к ним, сообщает пресс-служба ведомства.

Два жителя Свердловской области украли в одной из воинских частей региона гранаты, чтобы продать их. Информацию об этом управление ФСБ получило во время оперативно-розыскных мероприятий. Мужчин задержали с поличным, после чего они признались, что похитилди 20 гранат РГД-5 и 20 запалов к ним.

Позже в гараже одного из задержанных нашли еще десять гранат и 10 запалов. Расследование продолжается.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела по двум частям статьи 222 УК РФ: "Незаконный сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов" и "Незаконный сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

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