В Свердловской области неизвестные сливали отходы с мышьяком и нефтепродуктами на почву

Возбуждено уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

В Верхнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту загрязнения почвы мышьяком, свинцом, кадмий и нефтепродуктами, сообщили в свердловском управлении Следственного комитета.

– По версии следствия, неустановленное лицо, осуществляя деятельность, связанную с оборотом опасных для окружающей среды веществ, загрязнило участок местности, расположенный в Верхнетагильском городском округе. При этом, по имеющимся данным, почва была загрязнена такими веществами, как мышьяк, свинец, кадмий, а также нефтепродуктами, – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Порча земли". В рамках его расследования следователи устанавливают людей, ответственных за загрязнение почвы, и обстоятельства преступления. Решается вопрос о проведении экспертиз, которые должны определить степень вреда, нанесенного окружающей среде.

Обвиняемому грозит штраф до 200 тысяч рублей или штраф в размере заработной платы за период до 18 месяцев, либо лишение права занимать определенные должности в течение трех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.

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