В Свердловской области продлят программу помощи обманутым дольщикам

Ожидается, что она будет работать до 2019 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

В областном Заксобрании рассмотрят законопроект о поддержке обманутых дольщиков.

Законопроект предусматривает дополнительную поддержку дольщиков, которые так и не дождались своих квартир. Предлагается продлить программу по включению граждан, пострадавших от недобросовестных дольщиков, в реестр нуждающихся в поддержке государства. Это позволит дольщикам получать финансовую помощь.

Авторы законопроекта – председатель Заксобрания Людмила Бабушкина и глава комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо – предлагают продлить программу до 1 января 2019 года.

По словам Бабушкиной, недобросовестные застройщики находят новые способы обмануть дольщиков, кроме этого, не все пострадавшие дольщики попали в реестр.

Законопроект рассмотрят 25 сентября.

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