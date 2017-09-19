В Свердловской области ухудшилось качество воды

Основная причина – неудовлетворительное состояние распределительных сетей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

В Свердловской области ухудшилось состояние воды. Об этом говорится в государственном докладе "О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2016 году", опубликованном в "Областной газете" 20 сентября.

В регионе снизилось потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды на 3,3%, на производственные – 8,4%. При этом только 66,6% свердловчан обеспечены доброкачественной питьевой водой. Основная причина – неудовлетворительное состояние распределительных сетей.

Также в области снизился на 8% объем выбросов загрязняющих атмосферу. В то же время в регионе было три ЧС техногенного характера, 13 аварийных ситуаций и 16 радиационных происшествий.

Радиационная обстановка в Свердловской области не изменилась и продолжает оставаться удовлетворительной.

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