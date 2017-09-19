В Верх-Исетском районе Екатеринбурга откроется пункт приема старых батареек и градусников

Передвижная станция, где можно стать опасные бытовые отходы, будет работать три дня, а затем отправится в другой район.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

В Екатеринбурге начнет работу мобильный пункт приема опасных бытовых отходов: батареек, градусников, ртутных и люминесцентных ламп и оргтехники, сообщили в городской администрации.

Выбрасывать эти предметы в обычный мусорный контейнер нельзя, так как они загрязняют окружающую среду. Так, одна батарейка загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров почвы или 400 литров воды. Это территория, на которой могли бы жить два крота, один еж, тысячи дождевых червей и растения.

Даже в небольших дозах вещества, которые содержатся в батарейке, могут навредить человеку. Под действием воздуха и дождей покрытие батарейки разрушается, выбрасывая в окружающую среду тяжелые металлы. Вещества попадают в почву, оттуда – в грунтовые воды.

Чтобы дать возможность екатеринбуржцам безопасно избавиться от подобных отходов, Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие комплексного решения проблем промышленных отходов организует работу мобильных пунктов по приему опасных бытовых отходов.

В Верх-Исетском районе такой пункт приема остановится в "Меге" (20 сентября с 10.00 до 18.00) и ТРЦ "Радуга Парк" (21 и 28 сентября с 10.00 до 18.00). Здесь екатеринбуржцы могут сдать ртутные лампы, ртутные термометры и другие приборы, содержащие ртуть, малогабаритные источники тока (батарейки и аккумуляторы), комьпютерную технику и оргтехнику и автомобильные аккумуляторы.

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