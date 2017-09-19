За 2017 год в Свердловской области построили более миллиона квадратных метров жилья

Объемы строительства выросли в 38 муниципалитетах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.09.2017

За первые восемь месяцев 2017 года в Свердловской области построили 1,074 квадратных метров жилья, сообщает департамент информационной политики. При этом 434 тысячи приходятся на индивидуальную застройку.

По данным областного минстроя, за год показатель ввода жилья в эксплуатацию вырос в 38 муниципалитетах.

– Среди них Среднеуральск – 28,5 тысячи квадратных метров (133 % к прошлогодним объемам), Полевской – 16,3 тысячи (111 %), Серовский городской округ – 14,3 тысячи (131,1 %), Лесной – 13, тысячи (428,5 %), Невьянский городской округ – 10,8 тысячи квадратных метров (144,8 %), – сообщается на сайте областного правительства.

Отмечается, что с начала года в Екатеринбурге построили почти 484,4 тысячи квадратных метров жилья.

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