Дни проведения матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге хотят сделать выходными

Таким образом планируют снизить загруженность на дорогах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017

Власти Екатеринбурга одобрили дополнительные выходные следующим летом. Ими могут стать дни проведения матчей ЧМ-2018 в уральской столице.

Об этом сообщил замглавы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.

– Интересным считаю идею калининградских коллег обратиться к работодателям с предложением предоставить выходной день своим сотрудникам в день матча. В Екатеринбурге, напомню, пройдёт четыре матча предварительного турнира. Один из матчей пройдёт в пятницу вечером, один в воскресенье, – написал Тушин в своем Facebook.

Добавим, что инициатором подобной идеи стал мэр Калининграда, где тоже пройдет мундиаль. Таким образом планируют снизить загруженность на дорогах в дни матчей.

Первый матч пройдет в Екатеринбурге 15 июня в 17.00 (пятница). Второй матч пройдет 21 июня (четверг) также в 17.00. Третья игра в Екатеринбурге состоится 24 июня в 20.00 (воскресенье), четвертая – 27 июня в 17.00 (среда).

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