Екатеринбурженка попала в число самых красивых стюардесс мира

За корону международного конкурса Екатерина Столярова поборется в феврале следующего года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017

Стюардесса "Уральских авиалиний" вышла в финал международного конкурса Topstewardess 2017, который проводится среди бортпроводниц.

Екатерина Столярова набрала наибольшее количество баллов на экзамене по аварийно-спасательному оборудованию, основам воздушного законодательства и на стресс-собеседовании.

фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

– Екатерина убедительно продемонстрировала не только свое безграничное обаяние, сильный уральский характер, но и высокие профессиональные качества, знание своего дела и любовь к небу, – сообщает пресс-служба "Уральских авиалиний".

За звание самой красивой стюардессы 25-летняя уралочка поборется с 23 конкурентками.

– Topstewardess 2017 – это не просто конкурс красоты среди бортпроводниц. Это событие, где мы можем показать себя как профессионала авиации, поучиться друг у друга и рассказать о любимой авиакомпании. Для меня это в первую очередь – проверка себя и своих возможностей. И, конечно, я готова побороться за титул самой красивой стюардессы мира в финале конкурса! – говорит Екатерина Столярова.

В прошлом году Екатерина завоевала титул второй вице-мисс среди более тысячи участниц со всей страны.

Добавим, что в декабре пройдет финал конкурса "Мисс офис 2017", в котором примет участие Татьяна Гараджа из Екатеринбурга.

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