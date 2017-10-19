Фотограф из Екатеринбурга получил международную награду за «селфи со львом»

Станислав Белоглазов стал призером в номинации "Человек и природа".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017

Фотограф из Екатеринбурга Станислав Белоглазов стал призёром XI Международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха", который накануне прошел в Москве. Станислав взял приз в номинации "Человек и природа" за фотографию мужчины, который делал селфи со львом в крымском зоопарке.

фото: Станислав Белоглазов

В этом году в конкурсе приняли участие фотографы из 130 стран, представлено было 11 тысяч работ.

– Интересно, никаких денежных иль иных материальных призов, хоть как-нибудь компенсирующих тревел-расходы и/или фототехнику победителям. Даже за первые места в номинациях. То, что у меня в руках — не бутылка, а памятный кусок стекла с гравировкой, такие же и за первые места. Но! Подарили всем 100 финалистам по толстому фотоальбому со всеми финальными работами. Вот это — правильно, – написал Станислав в своем Facebook.

Добавим, что фестиваль "Золотая черепаха" проводится в Росии в рамках программы ООН по сохранению биоразнообразия.

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