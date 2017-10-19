Из-за наезда на ребенка в Екатеринбурге ГИБДД начнет штрафовать велосипедистов за езду по тротуару

Указания выдал лично начальник областного Управления Юрий Демин.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017

Глава ГИБДД по Свердловской области обещал усилить контроль над велосипедистами. Это связано с недавним ЧП, когда около 9-й гимназии молодой человек на велосипеде налетел на пятиклассника , мальчик получил серьезные травмы. По словам начальника свердловского УГИБДД Юрия Демина, до настоящего времени владельцы двухколесного транспорта имели полную свободу.

– Когда в городе создавалось массовое велодвижение, проводились пробеги и звучали претензии о том, что нужны велодорожки, мы спокойно терпели. Все потому, что муниципалитет шел велосипедистам навстречу. Но ДТП с ребенком, произошедшее у гимназии № 9, подводит под этим черту. У велосипедиста не было госномера, транспорт не зарегистрирован, найти мы его не можем. Мы все должны понимать: велосипедистам дали слишком много свободы. Они ездят по тротуарам и решили, что им все можно. Правила таковы: если движение на велосипеде представляет угрозу пешеходам, велосипедист должен спешиться, также как и при пересечении пешеходного перехода. Со следующего сезона мы будем принимать серьезные меры, штрафовать, потому что это уже становится угрозой, – уточнил Демин.

Штраф за езду на велосипеде по тротуарам в размере 800 рублей был введен в 2017 году, но пока инспекторы ГИБДД не всегда останавливают и наказывают нарушителей.

Юрий Демин привел статистику за прошедшие девять месяцев: произошли 62 ДТП с участием велосипедистов, из них 38 — по вине последних. Шестеро погибли, 56 пострадавших. Много происшествий происходит из-за того, что велосипедисты не спешиваются на пешеходных переходах, ездят на запрещающий сигнал. Не соблюдали очередность – 12 аварий, проехали на красный – 6. Очень много ДТП с несовершеннолетними велосипедистами — 19 детей пострадало.

– Мы подготовили документ в администрацию Екатеринбурга, чтобы нам дали полную информацию, сделали ревизию и предоставили информацию, где и на каких участках у них оборудованы велосипедные дорожки с установкой дорожных знаков и разметки, – добавил он.

При этом Юрий Демин подчеркнул, что сам он не выступает против велосипедистов.

– Движение – жизнь, я за здоровый образ жизни. Но надо в меру, соблюдая меры безопасности и не мешая окружающим, – уточнил глава областного ГИБДД.