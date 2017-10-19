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Из-за наезда на ребенка в Екатеринбурге ГИБДД начнет штрафовать велосипедистов за езду по тротуару

Из-за наезда на ребенка в Екатеринбурге ГИБДД начнет штрафовать велосипедистов за езду по тротуару
16+
Фото: Евгений Светлый / "Наша Газета"
Указания выдал лично начальник областного Управления Юрий Демин.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017

Глава ГИБДД по Свердловской области обещал усилить контроль над велосипедистами. Это связано с недавним ЧП, когда около 9-й гимназии молодой человек на велосипеде налетел на пятиклассника, мальчик получил серьезные травмы.
 
По словам начальника свердловского УГИБДД Юрия Демина, до настоящего времени владельцы двухколесного транспорта имели полную свободу. 

– Когда в городе создавалось массовое велодвижение, проводились пробеги и звучали претензии о том, что нужны велодорожки, мы спокойно терпели. Все потому, что муниципалитет шел велосипедистам навстречу. Но ДТП с ребенком, произошедшее у гимназии № 9, подводит под этим черту. У велосипедиста не было госномера, транспорт не зарегистрирован, найти мы его не можем. Мы все должны понимать: велосипедистам дали слишком много свободы. Они ездят по тротуарам и решили, что им все можно. Правила таковы: если движение на велосипеде представляет угрозу пешеходам, велосипедист должен спешиться, также как и при пересечении пешеходного перехода. Со следующего сезона мы будем принимать серьезные меры, штрафовать, потому что это уже становится угрозой, – уточнил Демин.

Штраф за езду на велосипеде по тротуарам в размере 800 рублей был введен в 2017 году, но пока инспекторы ГИБДД не всегда останавливают и наказывают нарушителей.
 
Юрий Демин привел статистику за прошедшие девять месяцев: произошли 62 ДТП с участием велосипедистов, из них 38 — по вине последних. Шестеро погибли, 56 пострадавших. Много происшествий происходит из-за того, что велосипедисты не спешиваются на пешеходных переходах, ездят на запрещающий сигнал. Не соблюдали очередность – 12 аварий, проехали на красный – 6. Очень много ДТП с несовершеннолетними велосипедистами — 19 детей пострадало.

– Мы подготовили документ в администрацию Екатеринбурга, чтобы нам дали полную информацию, сделали ревизию и предоставили информацию, где и на каких участках у них оборудованы велосипедные дорожки с установкой дорожных знаков и разметки, – добавил он.

При этом Юрий Демин подчеркнул, что сам он не выступает против велосипедистов.

– Движение – жизнь, я за здоровый образ жизни. Но надо в меру, соблюдая меры безопасности и не мешая окружающим, – уточнил глава областного ГИБДД.

  • В октябре около гимназии №9 велосипедист-лихач сбил пятиклассника и уехал. Мальчик получил серьезные травмы. Велосипедиста ищут до сих пор. Правоохранители просят откликнуться очевидцев, опознавших нарушителя по фото.
  • По ПДД, велосипедистам старше 14 лет разрешается передвигаться по велодорожкам, в случае ее отсутствия – по крайней правой полосе проезжей части, можно двигаться по обочине. 
  • По тротуару или пешеходной дорожке можно ехать, если вы сопровождаете велосипедиста до 14 лет или перевозите ребенка до 7 лет. Движение велосипедистов до 14 лет возможно по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.
  • Согласно статье 12.30, если велосипедист создаст помехи в движении транспортных средств, то он получит штраф 1000 рублей. Самое суровое наказание для велосипедиста – это штраф в размере 1000–1500 рублей, который может быть наложен в случае причинения легкого или средней тяжести вреда здоровью другого участника движения.
Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 20.10.2017, 16:55
Тэги: ГИБДД, Авто, Жизнь в городе
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