Из-за наезда на ребенка в Екатеринбурге ГИБДД начнет штрафовать велосипедистов за езду по тротуару

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017
– Когда в городе создавалось массовое велодвижение, проводились пробеги и звучали претензии о том, что нужны велодорожки, мы спокойно терпели. Все потому, что муниципалитет шел велосипедистам навстречу. Но ДТП с ребенком, произошедшее у гимназии № 9, подводит под этим черту. У велосипедиста не было госномера, транспорт не зарегистрирован, найти мы его не можем. Мы все должны понимать: велосипедистам дали слишком много свободы. Они ездят по тротуарам и решили, что им все можно. Правила таковы: если движение на велосипеде представляет угрозу пешеходам, велосипедист должен спешиться, также как и при пересечении пешеходного перехода. Со следующего сезона мы будем принимать серьезные меры, штрафовать, потому что это уже становится угрозой, – уточнил Демин.
– Мы подготовили документ в администрацию Екатеринбурга, чтобы нам дали полную информацию, сделали ревизию и предоставили информацию, где и на каких участках у них оборудованы велосипедные дорожки с установкой дорожных знаков и разметки, – добавил он.
– Движение – жизнь, я за здоровый образ жизни. Но надо в меру, соблюдая меры безопасности и не мешая окружающим, – уточнил глава областного ГИБДД.
- В октябре около гимназии №9 велосипедист-лихач сбил пятиклассника и уехал. Мальчик получил серьезные травмы. Велосипедиста ищут до сих пор. Правоохранители просят откликнуться очевидцев, опознавших нарушителя по фото.
- По ПДД, велосипедистам старше 14 лет разрешается передвигаться по велодорожкам, в случае ее отсутствия – по крайней правой полосе проезжей части, можно двигаться по обочине.
- По тротуару или пешеходной дорожке можно ехать, если вы сопровождаете велосипедиста до 14 лет или перевозите ребенка до 7 лет. Движение велосипедистов до 14 лет возможно по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.
- Согласно статье 12.30, если велосипедист создаст помехи в движении транспортных средств, то он получит штраф 1000 рублей. Самое суровое наказание для велосипедиста – это штраф в размере 1000–1500 рублей, который может быть наложен в случае причинения легкого или средней тяжести вреда здоровью другого участника движения.