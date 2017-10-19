Куйвашев поручил создать единый портал Свердловской области

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Сайт запустят в начале следующего года. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разработать единый информационный портал региона. Это позволит жителям региона получить информацию о муниципалитетах. Также портал будет обеспечивать интеграцию с порталом государственных и муниципальных услуг. Как передает департамент информационной политики, все новости портала можно будет опубликовывать в своих социальных сетях, получать новости касающиеся именно своего района проживания. На сайте будет вестись онлайн-трансляция всех бюджетных строек по всей области. Портал должен стать основой для всех социальных, культурно-досуговых и образовательных учреждений.

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, 20.10.2017, 13:40

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 20.10.2017, 13:40Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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