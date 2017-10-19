«Работаем ради безопасности или ТЦ?»: начальник областной ГИБДД раскритиковал пешеходные переходы в центре Екатеринбурга

Он считает, что не стоит запускать новый светофор на площади 1905 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017

В ГИБДД сегодня, 20 октября, прокомментировали неработающий светофор около "Пассажа" и незаконченные пешеходные переходы. Как считает начальник областной Госавтоинспекции Юрий Демин, то, что администрация города подстраивается под ТЦ – неправильно.

– На площади 1905 года нет законного пешеходного перехода к ТЦ. Нарисовал там какой-то художник нечто на дороге, еще и наискосок. Другие пешеходные переходы просто выложены брусчасткой. Мы давно требуем от администрации раскрасить их в бело-желтый цвет. Водитель собьет пешехода, а потом скажет, что не было разметки, не увидел – и окажется прав. Также я противник пешеходного перехода со светофором на площади, который ведет к ТЦ. Нечего превращать дорогу в сплошной пешеходник, там итак постоянно бегают: есть еще зона перехода к трамвайным остановкам. Может, всю площадь проще закрыть для проезда, да и все? – уточнил Демин.

Также он высказался против светофора и пешеходного перехода около Гринвича.