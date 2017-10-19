Над Свердловской областью пройдет звездопад

Метеорный поток Ориониды достигнет пика в выходные.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017
Жители Свердловской области 21 и 22 октября смогут наблюдать метеоры из потока Ориониды.
Метеорный поток в созвездии Ориона достигнет своего пика в эти выходные, сообщает Московский планетарий. Частицы потока будут входить в атмосферу Земли на скорости около 66 километров в секунду. Как правило, они имеют белый цвет, но метеоры также могут быть красными, сине-зелеными, желтыми и оранжевыми.
Наблюдать Ориониды лучше с полуночи до утра, в юго-восточной части неба. Ясная погода увеличит шансы увидеть как можно больше метеоров. Международная Метеорная Организация прогнозирует до 15-20 метеоров в час.
Поток Орионидов связан с кометой Галлея, которая пролетала возле Земли последний раз в 1986 году. Ее осколки каждый год достигают атмосферы нашей планеты, образуя сразу два потока - Аквариды в мае и Ориониды осенью.
- Первым, кто задокументировал наблюдение Орионидов, был Эвард К. Херрик, наблюдавший поток в октябре 1839 и 1840 годах.
- Ранее НАША сообщала, что жители Екатеринбурга смогут увидеть в небе астероид Ирида. Рассмотреть его можно в бинокль.