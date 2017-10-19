В выходные екатеринбуржцев ждут заморозки и снег

Прогноз погоды на 21-22 октября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017

В субботу, 21 октября, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. По данным Уральского гидрометцентра, температура воздуха ночью опустится до -3 градусов, днем - не выше +3. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 22 октября, похолодает до -5 градусов. Днем температура воздуха будет держаться на отметке ноль градусов, ветер юго-западный, силой 3-8 метров в секунду.