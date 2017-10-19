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Прокуратура Екатеринбурга подаст на мэрию в суд за обесточивание дворов

Прокуратура Екатеринбурга подаст на мэрию в суд за обесточивание дворов
16+
Фото: pixabay.com
С августа этого года Горсвет перестал обслуживать фонари.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017

Прокуратура Екатеринбурга готовится к суду против городской администрации. Причиной иска стало обесточивание фонарей во дворах жилых домов.

Напомним, что с августа этого года Горсвет перестал обслуживать фонари, а счета за свет во дворах стали приходить жильцам домов.

– Придомовые территории – это места общего пользования. За это должны отвечать органы местного самоуправления. Мы запросили в администрации адреса домов, где обесточили фонари, и после этого будем готовы подать документы в суд. Это произойдет в течение ближайших недель, – рассказала "Нашей Газете" пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова.

  • Добавим, что в минстрое также заявляли, что мэрия должна за свой счет оплачивать электричество потребляемое фонарями.

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Олег Галимов, 20.10.2017, 18:12
Тэги: Суд, Новости
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