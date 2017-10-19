Роспотребнадзор вновь запретил продажу «боярышника»

Предыдущее постановление действовало до 9 октября. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017 Федеральное управление Роспотребнадзора выпустило новый запрет на продажу "боярышника". Действие предыдущего запрета закончилось 11 дней назад. Ведомство продлило запрет на розничную продажу спиртосодержащей жидкости на 180 суток. Постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщается на официальном сайте правовой информации. Запрет распространяется на непищевые спиртосодержащие жидкости, спиртосодержащие пищевые добавки и ароматизаторы с долей этилового спирта более 28 %. Запрет был введен 23 декабря 2016 года после трагедии в Иркутстке , где от отравления жидкостью для принятия ванн "Боярышник" погибли более 70 человек. Как выяснилось, в концентрате содержался метиловый спирт. Запрет действовал до июля 2017 года, после чего был продлен до 9 октября. По словам Анны Поповой, после введения запрета число погибших от отравления подобными жидкостями снизилось на 20 %. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми

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