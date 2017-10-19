Студентов выселят из общаг на время ЧМ-2018 ради полицейских

Редакции НАШЕЙ удалось получить официальные письма от Минобрнауки с рекомендацией изменить учебный график.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017

На период проведения чемпионата мира по футболу студентов екатеринбургских колледжей и вузов собираются выселить из общежитий, чтобы разместить там полицейских, которые будут следить за порядком в городе. Официально этого пока никто не подтверждал. Однако в распоряжении редакции НАШЕЙ оказались письма, которые Министерство образования и науки РФ разослало всем высшим и средним учебным заведениям города.

Перенесите сессию

Минобрнауки РФ рекомендуют вузам и сузам перестроить учебные графики.

– Во исполнения поручения Правительства Российской Федерации по вопросу размещения сотрудников органов внутренних дел в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Минобрнауки России направляет рекомендации по внесению изменений в учебные планы, – говорится в послании.

В нем уточняется, что учебным заведениям "необходимо обеспечить наличие свободных мест в общежитиях".

Напомним, что чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля следующего года. То есть как раз в то время, когда обычно у студентов сессия. Поэтому руководителям вузов порекомендовали отпустить учащихся на летние каникулы раньше. Для этого Минобрнауки предлагает уменьшить зимние каникулы и перенести начало летней сессии на месяц раньше.

Не хотят комментировать

Несмотря на то, что письма получили все учебные заведения города, комментируют ситуацию далеко не везде.

– Да, в адрес руководства нашего вуза пришли рекомендательные письма от ряда министерств, – ответили НАШЕЙ в пресс-службе уральской Медакадемии. – Рекомендовали изменить учебные планы, чтобы предоставить корпуса студенческих общежитий для размещения сотрудников, которые будут помогать в подготовке ЧМ. Сейчас руководство решает этот вопрос.

Фото: Евгений Стоянов.

О том, что в общагах будут жить полицейские также подтвердил один из сотрудников УрГУПС. Студенты вуза уже давно обсуждают это между собой.

– Сначала преподаватель сообщил, что крайний срок защиты диплома – 15 июня, через неделю объявили, что перенесли на 9-е число, – рассказал один из дипломников УрГУПСа.

При этом будущим выпускникам даже не удосужились объяснить, с чем это связано.

Кстати, в ГУ МВД по Свердловской области от комментариев пока тоже воздерживаются.

"Выселений не планируется"

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров ответил на официальный запрос так:

– Мы не имеем никаких распоряжений от учредителя – Министерства образования и науки РФ – об изменениях в образовательном процессе в связи с проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году. На сегодняшний день имеются лишь договоренности с оргкомитетом о проживании волонтеров: их большая часть и так наши студенты. В любом случае, права студентов, проживающих в общежитиях, не будут затронуты, выселений не планируется.

Фото: Анна Осадчая

"Как будут сдавать экзамены – непонятно"

В средних учебных заведениях ситуация с переносом сессии еще более неопределенная.

– Примерно в 10-х числах мая студентам придется выехать из общежитий, – рассказал НАШЕЙ преподаватель одного из екатеринбургских колледжей, попросивший не указывать название суза. – Хотя сессия у них начинается в июне. При этом, зимние каникулы отменять не планируется. Как студенты будут сдавать сессию – непонятно.

Что думают студенты

Некоторые студенты даже обрадовались тому, что уйдут на каникулы раньше, а другие уже предлагают протесатовать.

– Пока это не касается кого-то лично – никому нет до этого дела, так уж устроен наш народ, а потом все начнут ныть, – пишут учащиеся в студенческих пабликах. – И не отчислят ли, если начнем что-то говорить? Может, на митинг выйти? Больше вроде вариантов нет.

Согласно тексту документа, вопрос уже обсуждался 6 апреля 2017 года на совещании, где были представители Минобранауки, Минспорта и МВД.