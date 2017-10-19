«Уральские авиалинии» оштрафовали за требование дополнительно оплатить багаж

Роспотребнадзор счел, что у авиакомпании не было оснований для этого.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017

Свердловский арбитражный суд оштрафовал авиакомпанию "Уральские авиалинии" за дополнительную плату за багаж.

Пассажирка с мужем и ребенком летела из Москвы в Санкт-Петербург, у семьи с собой был 20-килограммовый чемодан. Во время регистрации пассажирам заявили, что вес багажа на каждый билет не должен превышать 10 килограммов, поэтому необходимо доплатить 2 тысячи рублей, сообщили в суде. Пассажиры попросили суммировать багаж в связи с наличием трех билетов, однако сотрудники перевозчика отказались. Позже женщина обратилась в Роспотребнадзор с жалобой.

В ведомстве отметили, что в правилах авиакомпании, опубликованных на официальном сайте перевозчика, указано, что предел нормы бесплатного багажа составляет 23 килограмма по тарифу "эконом". "Уральские авиалинии" утверждали, что билеты пассажиры купили в классе "промо", однако на самих билетах был указан класс "эконом".

Кроме этого, при указании нормы багажа в 10 килограммов на пассажира в билете не указывалось, что багаж должен находиться в разных чемоданах. Поэтому Роспотребнадзор посчитал, что у "Уральских авиалиний" не было оснований требовать доплату.