В Березовском хирурги забыли кусок резины в пациентке

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017
– В дальнейшем наступило ухудшение состояния ее здоровья, операционный шов не заживал, в связи с чем женщина вновь обратилась в медучреждение. Однако какой-либо патологии сотрудниками больницы не было установлено, в связи с чем медпомощи женщине не было оказано, – рассказали в областном Следственном комитете.
– В ходе надзорных мероприятий будут опрошены сотрудники бригады больницы, которые участвовали в проведении операции данной пациентке. При подтверждении ненадлежащего исполнения должностных обязанностей со стороны медицинского персонала сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку правомерности их действий, в том числе уголовно-правовую, – сообщили в прокуратуре.