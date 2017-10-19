В Березовском хирурги забыли кусок резины в пациентке

Следователи и прокуратура проводят проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017

В Березовском врачи оставили в пациентке кусок перчаточного дренажа.

В июне 2017 года жительнице города потребовалась операция, во время которой врачи установили пациентке перчаточный дренаж для оттока жидкости, которая выходила через отверстие в брюшной полости. После операции шов долгое время не заживал и гноился.

– В дальнейшем наступило ухудшение состояния ее здоровья, операционный шов не заживал, в связи с чем женщина вновь обратилась в медучреждение. Однако какой-либо патологии сотрудниками больницы не было установлено, в связи с чем медпомощи женщине не было оказано, – рассказали в областном Следственном комитете.

В конце июня дренаж извлекли, однако в сентябре шов разошелся. Тогда женщина и увидела кусок дренажа, оставленного врачами. Пациентка обратилась в ту же больницу, где кусок инструмента удалили.