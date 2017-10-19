Останется только один: в центре Екатеринбурга закрывается «Огонь.Бургер.Бар»

Вместо него там будет бургерная для молодежи.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017

Ресторатор Ян Кожан объявил о продаже и закрытии бургерной "Огонь" на Ленина, 49 в "Доме печати". Причинами продажи названы ошибки с форматом учреждения и трудности, связанными с управлением сразу двумя барами.

– Я продаю "Огонь" на Ленина. Одна шкура не натягивается на 2 разных бара. Мой первый ресторанный опыт включал слишком много системных ошибок. Второй "Огонь" в этом смысле выше на голову. "Огонь" на Ленина зря ушел от первоначального формата, а идея маленького бара там не зашла. Что дальше? "Огонь" в Marins Park Hotel изменится в лучшую сторону. Бургеры и стейки станут лучше, прокачаем наш коктейльный бар, – объяснил Ян Кожан на своей странице в соцсетях.

Он отметил, что, возможно, если бы они сместились в сторону фастфуда, то можно было бы развить сеть, но ему лично неинтересно иметь кучу безликих закусочных.

Вместо "Огня" на Ленина будет модный молодежный фаст-фуд "А Ты Где?": такое же заведение работает около корпуса УрФУ на Ленина, 1. Ян Кожан полагает, что у нового заведения хорошие перспективы, поскольку целевая аудитория бургерной – студенты.