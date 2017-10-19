В Екатеринбурге из-за туберкулеза закрывают школу

Заболевание выявили у шестиклассника.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017
В Екатеринбурге школу № 85 закроют на один день из-за туберкулеза, который выявили у одного из учеников. Здание будет продезинфицировано, сообщает Ura.ru.
Школа будет закрыта 20 октября. Информацию о выявлении случая туберкулеза в учреждении подтвердили в областном министерстве образования. По данным портала, родители учеников, посещающих эту школу, не делают детям пробу Манту своевременно.
Заболевший шестиклассник пройдет обследование в тубдиспансере. В школе сегодня продезинфицируют столовую, кабинеты, раздевалки и другие помещения.
- В марте этого года туберкулез обнаружили у третьеклассницы, ученицы екатеринбургской школы № 53. За 2016 год в Екатеринбурге туберкулезом заболели три ребенка.