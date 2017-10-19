В Екатеринбурге жильцы дома остались без телевидения из-за антенн соседа

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017
В Екатеринбурге судебные приставы помогли демонтировать с крыши жилого дома на улице Бахчиванджи антенны, из-за которой жильцы оставались без телевидения. "Мачты" принадлежали местному радиолюбителю.
фото: пресс-служба ФССП Свердловской области
– Соседи неоднократно обращались к мужчине с просьбой убрать антенны, однако их требования оставались без внимания увлеченного любителя радио. Граждане были вынуждены обратиться суд с иском, – сообщает пресс-служба ФССП России по Свердловской области.
Суд встал на сторону жильцов дома и обязал мужчину убрать все четыре антенны, но тот снял с крыши лишь два приемника.
- Во время визита приставов радиолюбитель все-таки согласился убрать все антенны.
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