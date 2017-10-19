В Екатеринбурге уничтожат более 300 кг мяса

Россельхознадзор не смог установить происхождение продукции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017

Сотрудники Россельхознадзора изъяли 307 килограммов мяса у продавцов "Таганского ряда". Происхождение продукции установить не удалось, поэтому она будет уничтожена, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время рейда сотрудники Россельхознадзора установили, что на мясо нет сопроводительных документов. Кроме этого, были нарушены условия хранения продукции. По итогам рейда было составлено три протокола о нарушении ветеринарного законодательства.

Так как установить происхождение мяса не удалось, как и его ветеринарно-санитарное состояние, продукцию отправят на спецпредприятие, где она будет сожжена.