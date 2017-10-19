В Екатеринбурге впервые сменили паспортный пол трансгендеру без операции

Такое решение вынес один из районный судов столицы Урала. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017 Один из районных судов Екатеринбурга впервые разрешил сменить паспортный пол человеку, который не делал операции. Об этом на своей страничке в Facebook написала юрист Ресурсного центра Анна Плюснина. Заседание суда состоялось в среду, 18 октября. – Суд вынес положительное решение по делу о смене паспортного пола и имени трансгендерному человеку без операции по коррекции пола. Мы очень надеемся, что созданный сегодня прецедент положит начало такой практике в нашей области, – написала Анна Плюснина. Это дело юрист вела совместно с проектом правовой помощи трансгендерам. Напомним, недавно у екатеринбурженки, которая удалила себе грудь, забрали двух детей.

Екатеринбурженка с семьей уже побывала на передаче "Пусть говорят". Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 20.10.2017, 19:42

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Игорь Труш , 20.10.2017, 19:42Тэги: Необычное Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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