В Екатеринбурге впервые сменили паспортный пол трансгендеру без операции

Такое решение вынес один из районный судов столицы Урала.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017
Один из районных судов Екатеринбурга впервые разрешил сменить паспортный пол человеку, который не делал операции. Об этом на своей страничке в Facebook написала юрист Ресурсного центра Анна Плюснина.
Заседание суда состоялось в среду, 18 октября.
– Суд вынес положительное решение по делу о смене паспортного пола и имени трансгендерному человеку без операции по коррекции пола. Мы очень надеемся, что созданный сегодня прецедент положит начало такой практике в нашей области, – написала Анна Плюснина.
Это дело юрист вела совместно с проектом правовой помощи трансгендерам.
- Напомним, недавно у екатеринбурженки, которая удалила себе грудь, забрали двух детей.
- Екатеринбурженка с семьей уже побывала на передаче "Пусть говорят".
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