В Кировграде женщина получила семь лет за убийство сына сожителя

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После инцидента подсудимая сама вызвала скорую и полицию. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017 47-летняя жительница Кировграда признана судом виновной в убийстве 30-летнего мужчины. Женщина нанесла потерпевшему несколько ударов кухонным ножом, от чего он умер. Все произошло вечером 4 марта 2017 года в доме по улице Вайнера в Кировграде. Во время распития горячительных напитков женщина поссорилась с 30-летним сыном своего сожителя, также присутствовавшим во время инцидента. – В ходе конфликта злоумышленница вооружилась хозяйственно-бытовым ножом, которым причинила потерпевшему два ранения. От полученных телесных повреждений смерть молодого человека наступила на месте происшествия, – рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. После случившегося подсудимая сама вызвала "скорую помощь" и сотрудников полиции.

Суд приговорил женщину к 7 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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