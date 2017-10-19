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В Кировграде женщина получила семь лет за убийство сына сожителя

В Кировграде женщина получила семь лет за убийство сына сожителя
16+
Фото: архив НАШЕЙ
После инцидента подсудимая сама вызвала скорую и полицию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017

47-летняя жительница Кировграда признана судом виновной в убийстве 30-летнего мужчины. Женщина нанесла потерпевшему несколько ударов кухонным ножом, от чего он умер.

Все произошло вечером 4 марта 2017 года в доме по улице Вайнера в Кировграде.

Во время распития горячительных напитков женщина поссорилась с 30-летним сыном своего сожителя, также присутствовавшим во время инцидента.

– В ходе конфликта злоумышленница вооружилась хозяйственно-бытовым ножом, которым причинила потерпевшему два ранения. От полученных телесных повреждений смерть молодого человека наступила на месте происшествия, – рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

  • После случившегося подсудимая сама вызвала "скорую помощь" и сотрудников полиции.
  • Суд приговорил женщину к 7 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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Евгений Стоянов, 20.10.2017, 14:10
Тэги: Суд, Происшествия, Смерть
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