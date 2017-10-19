В пяти уральских деревнях ввели режим ЧС из-за туберкулеза

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017
В пяти деревнях Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения туберкулеза животных. Как сообщается на сайте департамента инфорполитики губернатора Свердловской области, опасную болезнь обнаружили на одном из сельхозпредприятий Алапаевского района.
Режим ЧС введен в деревнях Останино, Кабаково, Верхний Яр, Путилово и Городище.
– Сейчас проводятся все мероприятия в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами по борьбе с туберкулезом крупного рогатого скота, – заявил директор Департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. – В частности, введен карантин на передвижение животных, вывоз мяса, молока и кормов для животных из деревень. Скот из этого хозяйства подлежит убою и последующей утилизации. Проверяются животные в частном секторе. Проведена серия сельских сходов, где жителей проинформировали о мерах по предупреждению заражения.
Отмечается, что случаев инфекции среди людей не обнаружено.
- В Екатеринбурге из-за туберкулеза закрыли одну из школ. Там заболевание обнаружили у шести детей.
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