Все выделенные полосы для общественного транспорта в Екатеринбурге заработают к Чемпионату мира-2018

Как рассказал глава ГИБДД, там постоянно будут дежурить экипажи с инспекторами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.10.2017

Глава областного ГИБДД Юрий Демин 20 октября рассказал, что он ждет от администрации Екатеринбурга доведения выделенных полос на Малышева и Розы Люксембург "до ума", отметив, что официально они будут работать только к Чемпионату мира по футболу 2018.

– Моментов недопонимания между ГИБДД и администрацией по этому вопросу нет. На участке на Малышева от Генеральской до поворота на Гагарина в данный момент незаконно организована выделенная полоса. Со второго ряда с Малышева там предлагается поворачивать направо, это не по правилам и ненормально. Мы разъяснили администрации, что надо довести все до ума: сделать нормальные выезды из дворов, за несколько метров до поворота завершить полосу для общественного транспорта, чтобы можно было поворачивать направо с крайнего правого ряда. По Малышева в сторону Луначарского нужно также сделать въезды во дворы, пока там одна сплошная линия, нарушение, как людям выезжать? Никого не штрафуем, пока не будут устранены недочеты, – уточнил Демин.

Подобная ситуация и с полосой для общественного транспорта и на Розы Люксембург – от Куйбышева до Декабристов.

– Из-за выделенной полосы от Народной воли до Декабристов скапливается пробка. Там сужается дорога, и все как в горлышко бутылки заезжают. Нельзя просто взять и организовать в таких местах выделенные полосы. За 1-2 месяца до крупных мероприятий следующего года все выделенные полосы будут признаны действующими, везде будут дежурить инспекторы ГИБДД, помогать водителям соориентироваться. Я считаю, что "выделенки" нужны, они должны работать там, где есть возможность, а не везде подряд, – отметил глава ГИБДД.