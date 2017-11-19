Фитнес-модель из Екатеринбурга победила на турнире бикини

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017
Фитнес-модель из Екатеринбурга Елизавета Мухминова победила на турнире бикини IFBB Diamond Cup Greece – 2017. Соревнования прошли в Афинах.
– Каждый раз в такие моменты я благодарю Бога и всех людей, которые рядом со мной. Вселенная любит меня, и у нас это взаимно. Все не напрасно, – написала после победы Елизавета в своём Instagram.
Уральская модель выиграла в ростовой категории 164 сантиметра.
Каждый раз в такие моменты я благодарю Бога и всех людей, которые рядом со мной. Вселенная любит меня, и у нас это взаимно Всё не напрасно. . #champion #athens #diamondcup #greece #bikinifitness #fitnessbikini #irongirl #stronggirl #fitmotivation #motivation #fitnessmotivation #lovelife #вселеннаялюбитменя #firstplace #galatsiolympichall
- Стоит добавить, что этой осенью представительницы уральской столицы были на пьедестале сразу несколько престижных конкурсов.
- Так, Екатерина Рыкова стала второй на турнире Arnold Classic Europe по бодибилдингу и фитнесу.
- Накануне модель из Екатеринбурга Полина Попова вошла в 10-ку красивейших девушек мира.
- А вот студентка Лада Акимова стала победительницей в номинации "Огонь" на конкурсе "Мисс Земля".
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!