ГИБДД предложила перенести остановки транспорта на площади 1905 года в Екатеринбурге

Автоинспекция направит документ в мэрию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017

Областное управление ГИБДД предложило перенести остановки троллейбусов и автобусов на площади 1905 года в Екатеринбурге ближе к улице 8 Марта. Ответ замглавы УГИБДД Александра Юнусова опубликовал на своей странице Андрей Альшевских.

В письме говорится, что такие меры необходимы для борьбы с хаотичным движением пешеходов, так как администрация Екатеринбурге после ремонта проспекта Ленина не занялась этим вопросом. Поэтому на перекрестке проспекта Ленина и улицы Вайнера люди ходят "хаотично к месту посадки на трамвай", и в целом дорожные условия на этом участке не организованы, что снижает пропускную способность проезжей части.

Помимо переноса остановок, ГИБДД предлагает установить вдоль тротуара по проспекту Ленина от улицы 8 Марта до Вайнера ограждение, которое не позволит пешеходам переходить дорогу в неположенном месте. Предложения автоинспекция направит в городскую мэрию.