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Дополнительные поезда пустят из Екатеринбурга в Казань и Санкт-Петербург

Дополнительные поезда пустят из Екатеринбурга в Казань и Санкт-Петербург
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Рейсы будут курсировать в новогодние праздники.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017

Свердловская железная дорога запустит дополнительные поезда из Екатеринбурга в Казань и Санкт-Петербург в новогодние праздники. 
 
Поезда в Казань отправятся из Екатеринбурга 30 декабря 2017 года, 2, 4 и 6 января 2018-го в 19.30 по московскому времени. Из Казани в уральскую столицу поезда отправятся 1, 3, 5, и 7 января 2017 года в 19.58. 
 
Отправление поезда в Санкт-Петербург запланировано на 27 декабря, 1, 3 и 5 января, обратно - 29 декабря, 3, 5 и 7 января во второй половине дня. 
  • Запуск дополнительных рейсов связан с традиционно повышенным спросом в новогодние каникулы. Если ожидаемый спрос будет еще выше, РЖД увеличит число дополнительных поездов на некоторых направлениях либо включит дополнительные вагоны в составы.

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Маша Шмурыгина, 20.11.2017, 20:52
Тэги: Транспорт, Новый год
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