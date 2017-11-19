Обвиняемых в мошенничестве против барда Новикова требуют посадить на четыре года

Музыкант признан потерпевшим.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017

В Сысертском районном суде рассматривается уголовное дело о мошенничестве с землями барда Александра Новикова.

В ходе начавшихся прений гособвинение попросило назначить обвиняемым Ивану Обухову и Виктору Новикову, а также помощнице музыканта Ларисе Ассоновой по четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили НАШЕЙ в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, Лариса Ассонова - директор и соучредитель компании ООО "Светояр", контрольный пакет которой принадлежал Александру Новикову, подписала документы о продаже 400 гектаров земли в Сысерти, в пользу ООО "Уктус“, основным учредителем ее был Иван Обухов.

Позже Александр Новиков заявил, что был не в курсе этой сделки и попросил признать ее недействительной.

– Александр Новиков признан пострадавшим, – сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!