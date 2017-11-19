Обвиняемый в изнасиловании ребенка на Уктусе был в отношениях с директором школы

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017
Редакции "Нашей Газеты" удалось узнать подробности, касающиеся одного из обвиняемых в изнасиловании 12- летней школьницы в Екатеринбурге.
Напомним, преступление было совершено 7 ноября в районе Уктуса. Чтобы поймать преступников, силовики задействовали более 250 полицейских, а автомобилистов просили предоставить записи видеорегистраторов.
Вскоре следователям удалось схватить одного из обвиняемых. Им оказался некий Александр Ширяев.
Как нам удалось выяснить, мужчина был знаком с директором художественной школы №3 им. Корзухина Ольгой Сесиной.
На своей страничке в социальной сети мужчина даже называет ее своей женой.
"Я и моя жена Оля", – подписал это фото Александр Ширяев.
Факт того, что Ольга Сесина была знакома с обвиняемым Александром Ширяевым, подтвердил один из сотрудников учебного заведения.
- По нашим данным, пострадавшая девочка училась именно в третьей художке.