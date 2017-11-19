Под Екатеринбургом представили «Маски скорби» Эрнста Неизвестного

16+ Фото: Марина Подкорытова / "Наша Газета"

Открытие монумента посетил губернатор Куйвашев. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017 На 12-м километре Москвовского тракта представили монумент "Маски скорби", который был спроектирован скульптором Эрнстом Неизвестным. Его установили на территории Мемориального комплекса жертвам политических репрессий. фото: Марина Подкорытова / "Наша Газета" На торжественное открытие монумента приехало несколько сотен горожан. С вступительным словом выступили сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Эдуард Россель. Также сообщалось, что открытие посетит вдова Александр Солженицына.

Изначально мемориал "Маски скорби" скульптор хотел установить в "столицах ГУЛАГа" — Екатеринбурге, Воркуте.

Четырехметровую бронзовую скульптуру планировали установить еще в начале 90-х, но выделенные тогда деньги исчезли.

После смерти скульптора в 2017 году владелец одной из мастерских Екатеринбурга заплатил за отливку монумента, потому что лично обещал Неизвестному реализовать этот проект. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 20.11.2017, 13:36

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 20.11.2017, 13:36Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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