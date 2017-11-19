Под Екатеринбургом представили «Маски скорби» Эрнста Неизвестного

Открытие монумента посетил губернатор Куйвашев.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017
На 12-м километре Москвовского тракта представили монумент "Маски скорби", который был спроектирован скульптором Эрнстом Неизвестным. Его установили на территории Мемориального комплекса жертвам политических репрессий.
фото: Марина Подкорытова / "Наша Газета"
На торжественное открытие монумента приехало несколько сотен горожан. С вступительным словом выступили сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Эдуард Россель.
- Также сообщалось, что открытие посетит вдова Александр Солженицына.
- Изначально мемориал "Маски скорби" скульптор хотел установить в "столицах ГУЛАГа" — Екатеринбурге, Воркуте.
- Четырехметровую бронзовую скульптуру планировали установить еще в начале 90-х, но выделенные тогда деньги исчезли.
- После смерти скульптора в 2017 году владелец одной из мастерских Екатеринбурга заплатил за отливку монумента, потому что лично обещал Неизвестному реализовать этот проект.
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