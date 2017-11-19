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«Помнить, знать, осудить и не повторить»: в Екатеринбурге открыли монумент «Маски скорби»

"Помнить, знать, осудить и не повторить": в Екатеринбурге открыли монумент "Маски скорби"
16+
Фото: Марина Подкорытова / "Наша Газета"
На мемориал приехали несколько сотен людей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017

На 12-м километре Московского тракта в понедельник, 20 ноября, на мемориале жертвам политических репрессий открыли монумент "Маски скорби" Эрнста Неизвестного. На открытие приехали его дочь, первые лица области и пришли сотни людей, чтобы возложить цветы.

В администрации Екатеринбурга организовали автобусы от ДИВСа, на которых можно было доехать до места. Многие приехали с портретами и табличками с именами своих погибших родственников.

Открытие прошло "со слезами на глазах"

На открытии выступили Евгений Куйвашев, Эдуард Россель, викарий Евгений, заслуженный врач России Семен Спектр и другие.

– Вот и появилась еще одна вершина треугольника скорби: Екатеринбург, Воркута, Магадан. Это одна из наших духовных и нравственных скреп. Нельзя призывать к сведению счетов, подталкивать к противостоянию. В Свердловской области проживает более 17 тысяч человек, реабилитированных и пострадавших от репрессий. Мы должны их поддерживать, заботиться и чтить, – высказался Евгений Куйвашев.

Также о страшных временах вспоминал и заслуженный врач России Семен Спектр.

– Не могу забыть, как моя мать утром приоткрывала дверь и шепотом спрашивала соседку "Твои все дома?" И та отвечала "да". И это было облегчением. То, что мы все тут собрались, будет залогом, чтобы такое больше никогда не повторялось. Чтобы мы помнили все и ценили жизнь, – Семен Спектр.

Эдуард Россель почтил память жертв политических репрессий и попросил не забывать и не повторять те страшные времена.

– Здесь похоронены 36763 человека. Они жили здесь же, рядом, в бараках, каждую ночь стреляли минимум 13 человек, до 30. И заключенные не спали, пока выстрели не умолкали. Я все детство провел рядом с зонами, куда меня выселили, там страшные вещи творились, Солженицын не смог описать их даже. Однажды в два ночи пришли из НКВД и забрали ою мать. В Москве на памятнике написано "Помнить, знать, осудить и простить", я бы написал еще "не повторить", – высказался Россель.

Перед открытием монумента взял слово и глава Екатеринбурга Александр Якоб.

– Подобное место связано с очень трагическими событиями истории нашей страны, которая не вызывает чувство гордости, но ее нельзя забыть. Память должна выходить наружу вот такими мемориалами, для того, чтобы никогда в нашей стране не увеличивалось количество мест, где устанавливают такие монументы, – высказался глава Екатеринбурга Александр Якоб.

Монумент мог появиться в 1990-х

Эрнст Неизвестный задумал проект монумента еще в 1990-х годах. Он долго согласовывался и видоизменялся. Как уточнял сам художник, Европа и Азия стоят лицом друг к другу, что "как бы охватывает жертвы европейские и азиатские, передавая весь масштаб нашей трагедии и скорби".

Он называл это место "символической границей ужаса, и тот Урал, за который на край земли увозили отчаявшихся, несчастных, и куда их в огромных количествах привозили. Он должен напоминать о глобальных трагедиях XX века, как предостережение ныне живущим и тем, кто будет жить после нас".

К вопросу вернулись уже только в 2015 году, когда место было согласовано со скульпутром, а 9 апреля прошла церемония закладки памятного камня, в основание которого была помещена земля из Магадана и Воркуты.  

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 20.11.2017, 19:25
Тэги: Фото, Культура, Жизнь в городе
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Василий20 ноября 2017, 20:07
Маски-шоу! Уродство внешнее проявляет уродство души.
По хрусту французской булки соскучились...
Ну народ-то вам это всё припомнит! Жертву из себя корячат.
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