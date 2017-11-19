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Посол США встретился в Екатеринбурге с Куйвашевым и Ройзманом

Посол США встретился в Екатеринбурге с Куйвашевым и Ройзманом
16+
Фото: Facebook Евгения Ройзмана
Мэр показал Джону Хантсману музей Невьянской иконы и Миши Брусиловского.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017

Посол США в России встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом.

В разговоре глава региона рассказал американскому дипломату о международных проектах, пригласил бизнес США к участию в международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля, передает департамент информационной политики.

фото: департамент информационной политики

 – Как бывший губернатор могу сказать, что люди реально чувствуют результаты работы, которая идет на региональном уровне. Нам необходимо расширить связи между простыми людьми и бизнесом-сообществом. Могу пообещать от себя поддержать эти инициативы, а также привлечь к сотрудничеству как можно больше компаний, – сказал посол США.

Встреча с Ройзманом прошла в более неформальной обстановке. Мэр Екатеринбурга показал Джону Хантсману музей Невьянской иконы и Миши Брусиловского.

фото: Facebook Евгения Ройзмана

– Как итог встречи: еще раз убедились, что нашим народам есть за что друг друга уважать. Когда пошел провожать, спрашиваю: "У вас же в Юте снег бывает? А когда тает, тоже грязно?" Он посмотрел по сторонам и говорит: "Точно, как у вас!" и мы засмеялись и пожали друг другу руки, – написал Ройзман в Facebook.

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Олег Галимов, 20.11.2017, 14:40
Тэги: Политика, Новости
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