Екатеринбуржцев ждет теплая и сухая неделя

Похолодает только к выходным.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017

Понедельник, 20 ноября. Температура воздуха днем поднимется до +1 градуса, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, силой 3 метра в секунду.

В ночь на вторник, 21 ноября, похолодает до -2, днем столбик термометра будет по-прежнему выше нуля градусов. Переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 2 метра в секунду.

Среда, 22 ноября. Температура воздуха ночью составит -3 градуса, днем - не выше +1. По-прежнему без осадков, изредка будет выглядывать солнце.

Четверг, 23 ноября. Днем столбик термометра поднимется до +1 градуса, синоптики прогнозируют переменную облачность. Будет сухо, ветер юго-восточный, 3 метра в секунду.

Пятница, 24 ноября. Погода будет такой же, как и в предыдущие дни: ночью -3 градуса, днем - до +1. Ветер сменится на северо-западный. Осадков не ожидается.

В ночь на субботу, 25 ноября, похолодает до -7. Днем тоже будет морозно: температура воздуха не поднимется выше -5 градусов. Метеорологи прогнозируют небольшой снег и облачность.

Снегопад продолжится в воскресенье, 26 ноября. Столбик термометра в этот день поднимется до -1 градуса, а ветер усилится до 5 метров в секунду.