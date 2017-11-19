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Свердловские спасатели открыли горячую линию для водителей из-за сложной ситуации на дорогах

Свердловские спасатели открыли горячую линию для водителей из-за сложной ситуации на дорогах
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Фото: архив НАШЕЙ
В ближайшие дни в области ожидаются сложные погодные условия.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017

Свердловское управление МЧС открыло горячую линию для автомобилистов из-за сложных условий на дорогах.
 
Водители могут связаться со спасателями по круглосуточному телефону (343) 262-99-99, чтобы получить информацию о прогнозе неблагоприятных погодных явлений, заторах и крупных ДТП на свердловских трассах. 
 
По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни в Свердловской области ожидается мокрый снег с дождем, из-за чего на дорогах могут образовываться снежные накаты, колеи и гололед, что повышает риск аварий. Температура воздуха при этом будет ночью минусовой, а днем - выше нуля. 
  • То же самое ждет и Екатеринбург: несмотря на отсутствие осадков, из-за перепадов температур на улицах возможна гололедица.
Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 20.11.2017, 08:49
Тэги: Дороги, Погода
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