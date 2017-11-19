Свердловские спасатели открыли горячую линию для водителей из-за сложной ситуации на дорогах

В ближайшие дни в области ожидаются сложные погодные условия.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017

Свердловское управление МЧС открыло горячую линию для автомобилистов из-за сложных условий на дорогах.

Водители могут связаться со спасателями по круглосуточному телефону (343) 262-99-99, чтобы получить информацию о прогнозе неблагоприятных погодных явлений, заторах и крупных ДТП на свердловских трассах.

По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни в Свердловской области ожидается мокрый снег с дождем, из-за чего на дорогах могут образовываться снежные накаты, колеи и гололед, что повышает риск аварий. Температура воздуха при этом будет ночью минусовой, а днем - выше нуля.