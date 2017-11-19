Свердловский пенсионер отдал мошенникам с электронной биржи 840 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017

В Каменске-Уральском мошенники с элеткронной биржи заставили 65-летнего мужчину отдать 840 тысяч рублей.

В октябре этого года мужчина искал работу на зиму в интернете. Он зашел на сайт электронной биржи, и вскоре ему позвонили на мобильный с незнакомого номера. Стоит отметить, что на сайте пенсионер не оставлял никаких своих личных данных, сообщили в областном управлении МВД.

Сразу два абонента, меняясь, стали рассказывать пенсионеру о "преимуществах" игры на разнице валют. При этом собеседники обещали, что для этого даже не надо выходить на улицу. Пенсионер сообщил им, что на счету у него большая сумма, и, услышав это, подозреваемые стали давить на мужчину сильнее. В конце концов, они уговорили пенсионера скачать программу.

– Все дальнейшие инструкции мужчина получал по Скайпу. Поддавшись азарту, пенсионер, следуя указаниям злоумышленников, сначала "выиграл" некую сумму, а затем, поддавшись на уговоры новых знакомых, перевел все свои средства, необходимые, якобы, для проведения крупной и прибыльной операции. Подождав несколько дней и не обнаружив на своем счете не только прибыли, но и собственных накоплений, гражданин прочитал в Скайпе сообщение, что необходимо перечислить еще денег. На это пенсионер ответил отказом, и переписка с ним прекратилась, – сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Спустя несколько дней мужчине позвонили и сообщили, что его деньги "зависли" и предложили помощь за награду в размере 10 % от суммы. Для этого пенсионеру предложиди открыть счет в иностранном банке на 1000 долларов. После этого мужчина, поняв, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".