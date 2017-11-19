У свердловчанина на заправке отобрали машину за долги

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017
Житель Среднеуральска за долги перед банком лишился своего Ford Focus, который был арестован судебными приставами, передает пресс-служба ФССП.
По суду мужчина должен выплатить банку 45 тысяч рублей и госпошлину 1,5 тысячи.
– Продолжительное время неплательщик скрывался от судебных приставов. 13 ноября поступило сообщение, что разыскиваемый Ford движется в сторону заправки. Приставы незамедлительно отреагировали на поступившую информацию, – сообщили в пресс-службе ФССП Свердловской области.
На АЗС приставы перегородили путь должнику и вручили ему требование об исполнении решения суда. Мужчине не оставалось ничего, как отдать свою машину.
- Через несколько дней он полностью выплатил долг и вернул свой автомобиль.
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