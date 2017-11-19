Ученые УрФУ получат 33 миллиона на создание лекарства от сахарного диабета

Госконтракт находится на стадии заключения. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017 Ученые УрФУ выиграли грант Минобрнауки на разработку лекарства для лечения сахарного диабета, передает пресс-служба вуза. На исследования университету выделят 33 миллиона рублей. – Проект "Доклинические исследования лекарственного средства, действующего на конечные продукты гликирования коллагена и рецепторы к ним , для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета" реализуется в рамках Федеральной целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, – рассказали в пресс-службе УрФУ. Добавим, что в октябре ученые федерального вуза нашли 15 килограммов метеорита в Чили. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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