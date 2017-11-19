В ЦПКиО Екатеринбурга закрыли каток через день после открытия

Причина – теплая погода в уральской столице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017

В ЦПКиО имени Маяковского открыли и сразу же закрыли новогодний каток, который начали готовить в ноябре. Причиной послужила теплая погода. Несколько горожан все же успели прокатиться на коньках, но теперь это можно будет сделать только в выходные.

фото:пресс-служба ЦПКиО им. Маяковского

– В течение рабочей недели каток парка не будет работать в связи с погодными условиями и техническими работами по его благоустройству. Но уже в эту субботу, 25 ноября, ждем всех любителей активного отдыха на катке парка, – заявили в администрации.

Добавим, что в эти выходные в парке появился пункт записи на службу в армию по контракту.

Сейчас директором ЦПКиО является депутат думы Екатеринбурга, генерал, Герой России, ветеран Чечни и участник военной кампании на Донбассе Роман Шадрин.

Этой осенью он распорядился установить в парке несколько памятников павшим солдатам, которые по внешнему виду напоминают могилы.

В сети уже идет сбор подписей под петицией с просьбой отправить Шадрина в отставку.

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