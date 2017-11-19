В Екатеринбурге «десятка» вылетела на тротуар и перевернулась

Очевидцы сообщают, что водитель уходил от столкновения с Range Rover.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 20.11.2017

Утром на развязке Репина – Металлургов ВАЗ-2110 вылетел на тротуар и перевернулся. На месте аварии уже работают сотрудники ГИБДД. В ведомстве обещали рассказать подробности аварии позже.

фото: служба спасения "СОВА"

Как сообщают очевидцы E1, легковушка уходила от столкновения с Range Rover.

– Я ехал в сторону Репина и стоял на Гурзуфской на перекрестке на красном светофоре за Range Rover. Range Rover без включения указателя поворота начал маневр разворота вопреки запрещающему знаку. ВАЗ-2110 в этот момент двигался по улице Металлургов в сторону Гурзуфской. Водитель ВАЗа начал уходить от столкновения, машину занесло, она ударилась в столб и перевернулась, – рассказал Е1 очевидец.

Добавим, что на прошлой неделе на ВИЗе трамвай столкнулся с груженной кирпичами фурой.

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